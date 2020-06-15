شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تفجر وكرا تابعا لداعش بمحافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت عمليات ديالى فى تفجير أحد الأوكار التابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين. كان 12 شخصا بينهم عناصر أمن قتلوا فى هجوم إرهابي بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، أمس الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تفجر وكرا تابعا لداعش بمحافظة ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.