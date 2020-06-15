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العراق تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بوزارة التجارة بسبب بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى وزير التجارة العراقى، علاء الجبورى، اليوم الاثنين، مسؤولا فى الوزارة توفى بسبب إصابته بفيروس المستجد.

وجاء في نص بيان برقية الوزير الجبوري الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بفيروس كورونا".

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وأضاف أن "المغفور له كان موظفا حريصا ملتزما بثوابت الوظيفة العامة ومن الموظفين المجدين الذين ثابروا بعملهم".

وتابع الوزير: "نسأل العلي القدير ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنه سميع مجيب".

 

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