شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بوزارة التجارة بسبب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى وزير التجارة العراقى، علاء الجبورى، اليوم الاثنين، مسؤولا فى الوزارة توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجاء في نص بيان برقية الوزير الجبوري الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بفيروس كورونا". Advertisements وأضاف أن "المغفور له كان موظفا حريصا ملتزما بثوابت الوظيفة العامة ومن الموظفين المجدين الذين ثابروا بعملهم". وتابع الوزير: "نسأل العلي القدير ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنه سميع مجيب".

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