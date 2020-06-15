شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت " وزارة الخارجية و التعاون الدولى " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث " أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث و العشرين من يونيو الجارى السماح للمواطنين و المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التى تتخذها دولة الإمارات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، بحسب "وام" .
و ذكر بيان صادر عن " وزارة الخارجية و التعاون الدولى " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث " أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التى يتوجب التقيد بها قبل و أثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطنى دولة الإمارات و المقيمين.
و أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التى كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التى برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات فى هذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.