شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت " وزارة الخارجية و التعاون الدولى " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث " أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث و العشرين من يونيو الجارى السماح للمواطنين و المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التى تتخذها دولة الإمارات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، بحسب "وام" .

و ذكر بيان صادر عن " وزارة الخارجية و التعاون الدولى " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث " أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التى يتوجب التقيد بها قبل و أثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطنى دولة الإمارات و المقيمين.

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و أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التى كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التى برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات فى هذا الصدد.