شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدشن حملة "ولهنه عليكم" للترويج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض المتابعين عبر حسابها على الانستجرام للاشتراك في المسابقة الوطنية، والتي ستستمر حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري بحسب صيحفة الوطن البحرينية.

وتعتبر هذه المبادرة ضمن إطار جهودها للترويج للمملكة كوجهة سياحية رائدة ومتميزة وضمن إطار حملة (ولهنه_عليكم) الهادفة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى البحرين بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا، وخاصة الخليجيين ومن شأنها أن تفتح المجال أمام المواهب الكامنة، لاستعراض مهاراتهم الإبداعية في تصوير معالم المملكة ونمط الحياة السائد بها، من منظور مختلف ومبتكر.

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وقالت الهيئة إن المشاركة بالمسابقة تكون عن طريق تحميل صورة واحدة فقط على حساب المشترك بتطبيق الإنستغرام، ومتابعة حساب Bahrain.Ours.Yours.Ar مع الإشارة إليه برفقة الهشتاج الخاص بالمسابقة ContestBh# أسفل الصورة، حيث سيتم اختيار فائز واحد ليحظى بتجربة لا تُنسى على مدى 5 أيام في ربوع البحرين، بالإضافة إلى نشر أفضل 10 صور على حساب الهيئة المذكور أعلاه وأن الجائزة ستكون سارية لمدة عام واحد وذلك اعتبارًا من أول يوم يُسمح به بمزاولة جميع الأنشطة.

وقالت أخصائية تسويق أول بإدارة التسويق والترويج السياحي لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض ياسمين كمال "لقد ارتأينا أن نُطلق هذه المسابقة لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي، مثل: الإنستجرام الذي يحظى بشعبية كبيرة ويتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، لنتمكن من الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية للعائلات، وذلك بأعين الجماهير العامة. وسيحظى الحاصل على المركز الأول بفرصة لاكتشاف ما تحمله البحرين بين جنباتها، مع تسليط الضوء على ما تقدمه للزوار عبر اصطحابه ضمن برنامجي سياحي مليء المرح والمعرفة والمفاجآت لمدة 5 أيام متواصلة".

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.