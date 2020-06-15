شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن قرارها بشأن العقار الروسى لعلاج كورونا خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن العقار الروسى لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، مشيرا إلى أنه "في اليومين المقبلين سيصدر قرار بشأنه".

وأضاف أن "العقار مؤثر في النتائج لمعالجة كورونا، وليس علاجاً خاصاً لفيروس كورونا"، مبيناً أن "أحد الطرق للعلاج المستخدمة من قبل الكثير من الدول هي استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، لافتا إلى "استعمال هذه الطريقة للحالات الشديدة والحرجة في بغداد المحافظات".

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وبين الجميلي أن "طريقة استخدام البلازما حققت نتائج جيدة في شفاء الحالات الشديدة في كثير من الأحيان"، لافتا إلى أن "هذه الأعداد الكبيرة من الشفاء دلالة على الخدمات التي تقدم إلى المرضى في المؤسسات الصحية".

وبشأن الحظر الجزئي والموقف الوبائي، أردف الجميلي، قائلا: نحن الآن بدور المراقبة للأسواق والمحلات"، مشيرا إلى أن "أعداد الإصابات يتوقع نزولها".

وأكمل أن "الالتزام بالاجراءات الصحية ما يزال دون مستوى المطلوب، على الرغم من تأكيد أخر البحوث أن السيطرة على انتشار كورونا هو ارتداء الكمامات إضافة إلى الاجراءات الصحية الأخرى".