غزة.. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ"حماس"

زين خليل/الخليج 365

قصفت مدفعية إسرائيلية، مساء الإثنين، مواقع تابعة لحركة "حماس" بقطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلان الجيش رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن دبابات إسرائيلية قصفت 3 مواقع عسكرية تابعة لـ "حماس" شمالي القطاع.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من القطاع، قال إنه سقط في منطقة مفتوحة بإسرائيل دون وقوع إصابات.

ولم يشر الجيش في بيان مقتضب إلى موقع سقوط الصاروخ، إلا أن قناة "كان" الرسمية أكدت أنه سقط داخل المجمع الاستيطاني أشكول بالنقب الغربي (جنوب)، المحاذي لقطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل منذ 39 يوما، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.