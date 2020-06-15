البرلمان العراقي يحذر الحكومة من انهيار المنظومة الصحية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365حذر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الإثنين، الحكومة من "انهيار" النظام الصحي في البلاد جراء "بطء" إجراءات مكافحة فيروس كورونا وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن العراق نجح في البداية باحتواء الفيروس إلا أن "تراخي الحكومة فاقم الإصابات".

وأضاف: "الأداء الحكومي البطيء وغير الفعال بالتعامل مع حالة الطوارئ والتراخي في تطبيق التعليمات وعدم صرف الأموال المطلوبة، نجم عنه تصاعد في وتيرة عدد الإصابات والوفيات، سيما في بغداد".

وأشار الكعبي إلى أنه حذر مراراً من "وصول البلد إلى مثل هذه المراحل المتقدمة بعدد الإصابات"، مضيفاً أن "التوقعات تفيد بوصول الإصابات إلى الآلاف والخروج عن السيطرة".

وقال إن "لجنة الصحة والسلامة الوطنية (الحكومية المعنية بمكافحة كورونا) أهملت طيلة الأشهر الماضية توفير مواقع للحجر الصحي للمرضى والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، ولم تستفد من تجارب البلدان التي نجحت في تطويق الجائحة".

وحذر الكعبي من أن "استمرار الحكومة بالتعامل مع هذا الوباء بذات الطريقة التقليدية، سيقودنا إلى انهيار الواقع الصحي بشكل تام وفقد المئات من أحبتنا في عموم البلاد".

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وسجل العراق 21 ألفاً و315 إصابة بكورونا، بينها 652 وفاة و9 آلاف و271 حالة شفاء.

واتخذ العراق إجراءات مشددة عند ظهور الفيروس لأول مرة في مارس/آذار الماضي، بتطبيق كلي لحظر التجوال وتعليق حركة الطيران وحظر إقامة التجمعات، ونجح إلى حد كبير في احتواء الفيروس الذي بقيت إصاباته بأقل من 100 حالة.

إلا أن الحالات بدأت تتزايد بدءً من الشهر الماضي عندما خففت السلطات القيود من خلال السماح للسكان بحرية التجول خلال ساعات النهار.

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