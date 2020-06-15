ليبيا تطلب مساعدة أممية في تحقيقات "مقابر حفتر الجماعية"

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، طلبت رسميا مساعدة أممية في تحقيقات تجريها بشأن "مقابر جماعية" تم العثور عليها في مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

وأضاف "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، أن الحكومة الليبية تقدمت بهذا الطلب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل)".

وتابع أن مفاوضات تُجرى حاليا مع الحكومة الليبية في طرابلس بشأن نوعية المساعدة التي يمكن للأمم المتحدة تقديمها".

ودعت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى أن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر العثور على 11 "مقبرة جماعية" في مناطق بترهونة ومحيطها كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، قبل أن يحررها الجيش في 5 يونيو/ حزيران الجاري.

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وأردف "حق": كما تُجرى الأمم المتحدة مفاوضات مع كل من الجيش الوطني الليبي (يقصد مليشيا حفتر) وحكومة الوفاق بشأن إطلاق جولة أخرى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".

وقدمت الأمم المتحدة لطرفي الأزمة الليبية، في 23 فبراير/شباط الماضي، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وحرر الجيش الليبي، منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، مناطق سيطرت عليها مليشيا حفتر في طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ثم حرر مدينتي ترهونة وبني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وأطلق الجيش، في السادس من الشهر الجاري، عملية "دروب النصر"، لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا، في مقدمتها مدينة سرت (شرق) وقاعدة الجفرة الجوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.