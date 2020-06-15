طرابلس.. مقتل مدني جراء انفجار لغم زرعته مليشيا حفتر

طرابلس/ الخليج 365

قتل شخص وأصيب ثان، الإثنين، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في طريق مطار العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات الحكومة الليبية، عبر فيسبوك.

وقال المصدر ذاته إن لغما انفجر في طريق المطار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، مشيرا أن "الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم".

وأشار إلى أن "تلك الألغام أودت بحياة عناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيكها".

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وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر في المناطق السكنية التي كان تسيطر عليها.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها في عدة مناطق بطرابلس قبل تحريرها.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.