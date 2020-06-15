شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» توضح كيفية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على «التمويل المضمون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه يمكن للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون، وذلك بالتعاون مع برنامج كفالة.

وأوضحت المؤسسة إن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما تتحمل المؤسسة رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل.

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كما يتيح للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد على (4%) من قيمة التمويل سنوياً.

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).