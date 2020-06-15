شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة معمرة في أبها على وشك السقوط.. ومناشدات لإنقاذها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ناشد مواطن من منطقة عسير بسرعة إنقاذ شجرة نادرة معمرة تقع في محافظة أبها، على وشك السقوط، تعاني العطش وجفاف الأفرع والأوراق. Advertisements وقال المواطن ناشر المقطع، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، إن الشجرة ضخمة وتقع في قرى آل عضاضة وتحتاج للرعاية والاهتمام. وأضاف أنه يفترض أن يعمل لها حوض ماء ويضاف إليه التربة والسماد وتسقى كل أسبوعين ثم كل شهر فقط من خلال الوايت لتنمو أوراقها من جديد.

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