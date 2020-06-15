شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 150 ألف حبة كبتاجون مخدرة قادمة من الأردن إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام بالأردن من إحباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة كبتاجون مجهزة داخل أجزاء مركبة شحن متجهة من الأردن للمملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر أمنية القبض على أربعة أشخاص قاموا بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها بواسطة أحدى مركبات الشحن إلى المملكة.
وقال الناطق الإعلامي في الأمن العام في الأردن: بعد متابعة معلومات والتأكد منها تم تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بتجهيز المركبة، ومكان وجود مركبة الشحن، ووقت نقلهم للمواد المخدرة من أجل تخزينها داخل المركبة.
وأضاف تم بعد ذلك مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم ،وضبط “150” ألف حبة مخدرة بحوزتهم. وفقاً لصحيفة “الرياض” .
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