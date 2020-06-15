شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعتذر للمشتركين في «فرسان».. وتؤكد: الخدمة تعود تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السعودية للكهرباء، أن الفرق الميدانية التابعة لها تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان.
وقالت شركة الكهرباء، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيا ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان”.
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