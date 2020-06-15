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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء الاستخدام الطارئ لـ«هيدروكسي كلوروكين» في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ«كورونا».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج المرض الذي يسببه الفيروس. وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه لم يعد ممكناً بناء على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها فعالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.
تأتي الخطوة بعد أن أشارت دراسات عدة على الدواء إلى أنه غير فعال، بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.
كان ترامب قال في مارس إن هيدروكسي كلوروكين المستخدم مع المضاد الحيوي أزيثرومايسين لديه «فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب»، من دون أن يقدم دليلاً يذكر يدعم هذا الادعاء.
وقال فيما بعد إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بـ«كورونا».
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