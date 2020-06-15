شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سحب سوداء تحول نهار مدينة إسطنبول إلى ليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 شوهدت اليوم سحب سوداء تغطى محيط مدينة أرناؤوط كوى فى إسطنبول قبل ظهور تأثير الأمطار الغزيرة فى المدينة.

وتم تصوير السحب التى جعلت نهار المدينة كالليل فى ظلمته، كما غمرت مياه الأمطار الشوارع فى أرناؤوط كوى وتعرض سائقى السيارات لأوقات صعبة بسبب غمر المياه الطرقات وإعاقة الحركة المرورية. Advertisements كما حولت الأمطار الغزيرة والتى استمرت 15 دقيقة فقط شوارع إسطنبول إلى ما يشبه البحيرة. وتسببت الأمطار الغزيرة فى ساعات الصباح والتى بدأت حوالى الساعة 13:15ظهرا فى منطقة أرناؤوط كوى بإسطنبول والتى استمرت طيلة ال15 دقيقة فقط إلى تعرض المواطنين للعديد من اللحظات العصيبة. وتحولت الطرق إلى بحيرات ولجأ المواطنون للاحتماء من مياه الأمطار، مما عرض سائقى السيارات للعديد من مشاكل السير والانحصار داخل سياراتهم.

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