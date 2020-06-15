شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات لضبط توقيت إرسال بريدك الإلكتروني على Gmail والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 تُعتبر ميزة (جدولة الإرسال (Schedule send في منصات البريد الإلكتروني من الميزات المفيدة جدًا، حيث تساعد على إرسال الرسائل في الأوقات التي تناسب طبيعة العمل، دون الحاجة إلى حفظها كمسودة، أو إرسالها في وقت غير مناسب.

قد تكتب أحيانا رسالة بريد إلكتروني متعلقة بالعمل في وقت متأخر من الليل، ولكنك تريدها أن تصل إلى المستلم مع بداية يوم العمل، أو إذا كنت تتواصل مع أحد أفراد فريق العمل في منطقة زمنية مختلفة وتريد أن ترسل إليه رسالتك خلال مواعيد عمله. Advertisements وحسب aitnews تقدم منصة البريد الإلكتروني (جيميل ( Gmailميزة جدولة الرسائل الإلكرتونية عبر 3 خطوات فقط بعد الانتهاء من كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإضافة المرفقات كالمعتاد: 1- اضغط على زر قائمة منسدلة بجوار زر الإرسال 2- اضغط على خيار (جدولة الإرسال) Schedule send. 3- اختيار التاريخ والوقت لإرسال البريد الإلكتروني.

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