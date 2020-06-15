شاهد ماذا فعل السيسي مع شابين تعرضا لحادث خلال مروره في شوارع القاهرة

وحرص السيسي على التوقف، أثناء جولة في شوراع القاهرة، مكلفا طاقم الحراسة والطبيب الخاص به بفحص الشابين ومعرفة ما تعرضا له.

وطالب السيسي الشابين بضرورة ارتداء الخوذة أثناء ركوب الدراجة البخارية، ليتعهد الشابان بهذا ويوضحان له أنها المرة الأولى التي لم يرتديا فيها الخوذة.