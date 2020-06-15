موسكو - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الكويتي، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية؛ لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.
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وقرر المجلس اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية، المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح، حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس "كورونا". ومن واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات دولة الكويت، تبين ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75 بالمئة، مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.
وكانت الكويت، كما باقي دول الخليج، أوقفت جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية، تزامنا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا"؛ ومع تناقص المعدلات اليومية للإصابات بالعدوى، قررت الحكومة الكويتية العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت...السماح بعودة التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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