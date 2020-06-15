كورونا.. 10 وفيات بالجزائر و39 إصابة في الصومال

ليث الجنيدي، عبد الرزاق بن عبد الله، نور جيدي/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الإثنين، 10 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصد الصومال 39 إصابة، والأردن 18، وفق بيانات رسمية.

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 10 وفيات، و112 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 129.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و31، منها 777 وفاة، و7 آلاف و735 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 39 إصابة، و45 حالة شفاء.

وارتفع إجمالي الإصابات في الصومال إلى 2642، منها 88 وفاة، و622 متعافيا، بحسب الوزارة.



وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 18 إصابة بالفيروس، و10 حالات شفاء.

وارتفعت حصيلة الفيروس في الأردن إلى 979 إصابة، بينها 9 وفيات، و692 متعافيا، بحسب بيان الوزارة.وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و50 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 436 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و155 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.