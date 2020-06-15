"التعاون الإسلامي" تدعو العالم لدعم "أونروا"

جدة/ الخليج 365

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، الدول والمؤسسات المالية حول العالم، إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، وفيليب لازاريني، المفوض العام لـ"أونروا"، بحسب بيان للمنظمة الإسلامية.



وأكد الجانبان على "الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الأممية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين"، وفق البيان ذاته.



كما بحثا "الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الافتراضي للمانحين الذي تنظمه الأونروا، في نيويورك يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري".

Advertisements

وأعرب العثيمين عن أمله في أن "تبادر الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى الإعلان عن مساهماتها المالية في المؤتمر، بما يمكن الوكالة الأممية من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".



وفي 8 مايو/آيار الماضي، ناشدت "أونروا" الدول المانحة، بتوفير دعم مالي بشكل عاجل بقيمة 93,4 مليون دولار، لدعم احتياجات الاجئين الفلسطينيين.



وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.



وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار منذ 2018، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.