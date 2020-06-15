العراق.. 3 قتلى من الشرطة خلال ملاحقة عناصر "داعش"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
قُتل ثلاثة من عناصر فرقة "الرد السريع"، وهي تابعة لوزارة الداخلية العراقية، وأصيب أربعة آخرون، في هجوم بعبوة ناسفة شمالي محافظة صلاح الدين (شمال)، وفق مصدر عسكري.
وقال النقيب سعد محمد، من قيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، إن "دورية تابعة لفرقة الرد السريع تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة، خلال ملاحقة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على أطراف قضاء طوزخرماتو شمالي محافظة صلاح الدين".
وأضاف أن "الهجوم تسبب بمقتل ثلاثة من عناصر الدورية وإصابة أربعة آخرين بجروح".
وزادت، خلال الأشهر الأخيرة، وتيرة هجمات يشنها مسلحون يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون أول 2017، تحقيق النصر على "داعش"، باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.
إلا أن "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات من حين إلى آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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