نتنياهو: لا أعتزم طرح "صفقة القرن" للتصويت أمام الكنيست

زين خليل/الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه لا يعتزم طرح "صفقة القرن" المزعومة للتصويت أمام الكنيست (البرلمان)، لافتا إلى أن خطة ضم المستوطنات ستشمل نصف أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وفق ما أفادت به القناة السابعة المقربة من المستوطنين.



وقال نتنياهو إنه لا ينوي طرح "صفقة القرن" أمام الكنيست للتصويت عليها.



ولدى سؤاله من أحد أعضاء كتلته عن المناطق التي ينوي ضمها بالضفة الغربية المحتلة ضمن الخطة الأمريكية رد نتنياهو "أسعى لتطبيق السيادة على نصف المنطقة ج".



وتمثل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.



وحول موقف شركائه بالائتلاف الحكومي في حزب "أزرق- أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، قال نتنياهو "أنا لا أعرف بالضبط موقف أزرق-أبيض حيال الضم".



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وأضاف: "فيما يتعلق بغور الأردن والكتل الاستيطانية ربما هم (في أزرق- أبيض) مع ضمها، لكني لم أتلق إجابات بشأن البقية".



وللمرة الثانية خلال 48 ساعة، اجتمع السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان بنتنياهو وغانتس، الإثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بينهما حول النطاق الذي ستشمله عملية الضم، وفق قناة "كان" الرسمية.



ويسود خلاف بين نتنياهو وغانتس حول نطاق الضم بالضفة، التي أعلن الأول في أكثر من مناسبة، عزم حكومته تنفيذها في الأول من يوليو/تموز المقبل، في إطار "صفقة القرن" المزعومة.



ويعارض غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي (أزرق- أبيض) سعي نتنياهو لضم أراض واسعة بالضفة، ويوافقان مبدئيا على تنفيذ مخطط الضم بالكتل الاستيطانية الكبرى، بحسب المصدر ذاته.



وقالت القناة إنه في ظل هذا الخلاف فإنه يتم بحث ضم الكتل الاستيطانية في "غوش عتسيون" جنوبي الضفة الغربية، و"معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.



وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

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