جليك: تركيا مستمرة في تقديم مختلف أنواع الدعم لأشقائنا الليبين

أنقرة/الخليج 365
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك:
- تركيا تقف إلى جانب حكومة السراج وأشقائنا الليبين وسيتم تقديم مختلف أنواع الدعم سواء العسكري وغيره بتعليمات من الرئيس أردوغان
- يتعين على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، استمرار وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية وتقديم مختلف أنواع الدعم لها بما في ذلك الدعم العسكري، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي الإثنين بمقر الحزب في أنقرة.
وأضاف جليك: " تركيا تقف إلى جانب حكومة السراج وأشقائنا الليبين، وسيتم تقديم مختلف أنواع الدعم سواء العسكري وغيره بتعليمات من الرئيس أردوغان".
واستنكر جليك مواقف اليونان وقبرص الرومية فيما يتعلق ببحر إيجة وشرق المتوسط.
وقال: "بينما نسعى للسلام في بحر إيجة وشرق المتوسط، نعتبر التخريب المستمر من قبل اليونان أو قبرص الجنوبية أمراضا طفولية"
وشدد جليك أنه "يتعين على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا".
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