اليمن.. وفيات كورونا أعلى 4 مرات من المتوسط العالمي

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن معدل وفيات فيروس كورونا في اليمن، أعلى بأربع مرات من المتوسط العالمي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في بيان: "حتى 13 يونيو (حزيران الجاري)، بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بكورونا في اليمن 709، بينها 161 حالة وفاة و42 حالة تعافٍ".

وارتفع إجمالي إصابات كورونا، حتى مساء الأحد، في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 728، بينها 164 وفاة و53 حالة تعافٍ.

فيما لم تعلن جماعة "الحوثي" سوى عن أربع حالات، بينها حالة وفاة، حتى 18 مايو/أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء عدد المصابين بالوباء في مناطق سيطرتها.

وأردف المكتب الأممي: "لا يزال المعدل الإجمالي للوفيات (في اليمن) مرتفعا بشكل مثير للقلق، إذ يقترب كثيرا من 25 بالمائة.. وهذه النسبة أعلى بأربع مرات تقريبا من المتوسط العالمي".

وأفادت الأمم المتحدة، في وقت سابق، بأن معدل الوفيات العالمي بسبب كورونا يبلغ 7 بالمئة.

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وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 8 ملايين و35 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 436 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و152 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

وشدد المكتب الأممي على أن "جميع المؤشرات تشير إلى أن كورونا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "غالبًا لا يسارع الأفراد الحاملين لأعراض الفيروس إلى الفحص أو تلقي العلاج، حتى تصبح حالتهم خطيرة، فالمرافق الصحية لا يمكن الوصول إليها أو ممتلئة أو لا يمكنها علاج المرضى بأمان".

وزاد المكتب الأممي بأن "من بين الأسباب التي تفسر سبب تأخر الأشخاص في البحث عن العلاج هو الخوف من وصمة العار، والمخاوف بشأن السلامة".

والقطاع الصحي في اليمن شبه منهار تماما؛ بسبب حرب مستمرة منذ ست سنوات بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلفت الحرب المتواصلة في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.