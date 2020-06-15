اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف العربي بقتل 8 مدنيين

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، التحالف العربي بقتل 8 مدنيين في غارتين على محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن "طيران العدوان (التحالف) شن غارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة (معقل الجماعة)".

وأضاف المصدر: "أدت الغارتين إلى استشهاد ثمانية مواطنين في حصيلة أولية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف، لكنه سبق أن تحدث عن التزامه بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهدافه للمدنيين.

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وتقود السعودية التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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