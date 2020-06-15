شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الباحة: القبض على شخص بهيئة غير مألوفة أثار الخوف والهلع بين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة.
وتمكنت من القبض عليه وهو مواطن في ( العقد الثالث من العمر )، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الباحة: القبض على شخص بهيئة غير مألوفة أثار الخوف والهلع بين المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.