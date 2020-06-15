شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الباحة: القبض على شخص بهيئة غير مألوفة أثار الخوف والهلع بين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة.

وتمكنت من القبض عليه وهو مواطن في ( العقد الثالث من العمر )، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.