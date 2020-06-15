شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: موجة حر ثانية على مناطق المملكة.. والحرارة تلامس الـ50 في هذه المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر ثانية تؤثر على المملكة اعتبارًا من غد الثلاثاء.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها”.
وأضاف: “يتوقع أن تقترب الحرارة من “٥٠ مئوية” على “الشرقية” والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة (العظمى) إلا أن يصرفها الله”.
وتابع: “متوقع أن تكون الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وجازان)، وتتراوح درجة الحرارة من “36” إلى “42” درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر ثلاثة أيام قوة الموجة على الشرقية والوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة”.
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