شكرا لقرائتكم خبر عن دور التكنولوجيا المتنامي في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل أمراض القلب مصدر قلق كبير في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة خاصة. فنتيجة انتشار العوامل المسببة للمرض، والتي تشمل أسلوب الحياة غير النشط والتدخين والأنظمة الغذائية غير الصحية، أضحت أمراض القلب حالة مزمنة تصيب أعداداً متزايدة من المرضى. وتشير الأبحاث إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب بنسبة 20% من الوفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تشير التوقعات إلى إصابة 25% من البالغين في المملكة العربية السعودية بنوبة قلبية خلال الأعوام العشرة المقبلة. بالإضافة لذلك، أشارت دراسة شاملة أُجريت منذ خمس سنوات إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت مسؤولة عن نسبة 34% من إجمالي الوفيات في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها المسبب الرئيسي للوفيات على المستوى العالمي، تزايد خطرها بشكل كبير مع التقدم في العمر.



ومن جانبه، يواصل المستشفى الأمريكي في دبي، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة والاسم المتميز في مجال طب القلب على مستوى الشرق الأوسط، جهوده الرامية لتطوير مركز القلب والأوعية الدموية التابع له بهدف التصدي لهذه المشكلة. ويضم المركز فريقاً متعدد التخصصات من الاستشاريين ذوي المهارات الواسعة والخبرات المتعمقة في معالجة أمراض القلب والرئتين والصدر والجهاز الوعائي بصورة عامة، بالاعتماد على مجموعة من أحدث الابتكارات والطرائق المتقدمة في مجال طب القلب والأوعية الدموية، والتي تتيح تشخيص ومراقبة وإدارة كافة الأمراض القلبية على اختلافها. وعلى سبيل المثال، يُقدم المركز للمرضى علاج استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)، وهو علاج يتطلب الحد الأدنى من التدخل الجراحي يهدف إلى استبدال الصمام الأبهري لعلاج تضيق الصمام الأبهري الحاد، وهي حالة يتضيق خلالها الصمام إلى درجة تعيقه من الانفتاح بالصورة المطلوبة، ما يمنع وصول الدم إلى الشريان الأبهر ومنه إلى كافة أنحاء الجسم.

وبهذا الصدد، قال الدكتور هيمان لوكراز، كبير استشاريي جراحة القلب والصدر لدى المستشفى الأمريكي في دبي: "يوفر المستشفى الأمريكي في دبي عبر هذه التقنية الجديدة خياراً مثالياً للمرضى الذين قد يؤدي خضوعهم لعملية القلب المفتوح إلى تعرضهم لمضاعفات خطيرة نتيجة حالتهم الصحية العامة أو بعض العوامل الخاصة لديهم. لذا فإن التقنية تتيح زراعة الجهاز من خلال قسطرة يتم إدخالها عبر ساق المريض وتوجيهها إلى الموضع المطلوب في القلب".

ومن ناحية أخرى، يُمثل مشبك الصمام التاجي (MitraClip) أحد أبرز الابتكارات التكنولوجية المعتمَدة في المستشفى الأمريكي في دبي.

وقد أشار الأستاذ الدكتور فراس العاني، كبير الاستشاريين في مجال طب القلب التدخلي ورئيس مركز القلب والأوعية الدموية لدى المستشفى الأمريكي في دبي، إلى أن هذا الجهاز الطبي المبتكَر يعتمد على مبدأ جراحة تثبيت الحواف لإصلاح الصمامات القلبية. وأردف بالقول: "يتألف الجهاز من مشبك كبير بمقدوره الإمساك بالوريقتين الأمامية والخلفية للصمام التاجي. ويُعدّ MitraClip حالياً جهاز إصلاح الصمام التاجي عبر القسطرة الوحيد من نوعه الحاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمعالجة المرضى المصابين بأعراض قصور القلب، بالإضافة إلى الحالات المتوسطة إلى الشديدة والشديدة من قلس الصمام التاجي الثانوي (الوظيفي)، وخاصة المرضى المعرضين لمخاطر شديدة تنجم عن جراحة القلب المفتوح.

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ومن جانب آخر، نجح الخبراء في إحدى الشركات الأسترالية، بالتعاون مع فريق ضمّ عدداً من الباحثين السريريين من مستشفيات مايو كلينيك، في تطوير نظام ستيثي (Stethee)، وهو نظام السماعة الطبية القائم على الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه على مستوى العالم.

وبهذا السياق، قال الدكتور خلدون طه، كبير أخصائيي أمراض القلب لدى المستشفى الأمريكي في دبي والذي بدأ باعتماد هذه التكنولوجيا في ممارساته العلاجية: "يمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة، المتوافرة لدى المستشفى الأمريكي في دبي، تحليل أصوات القلب والرئتين بهدف بناء بصمة بيومترية مميزة للمرضى. ويتميز الجهاز الطبي المتطور بتصميم ثوري يمكّنه من تقديم مقاييس حيوية دقيقة وموثوقة ومُثبتة سريرياً وقابلة للمقارنة والمشاركة في أقل من 20 ثانية، بالإضافة إلى بيانات سريرية عالية الجودة تتيح تقديم رعاية مُحسنة للمرضى. ويجري عرض البيانات بالزمن الحقيقي عبر تطبيق ستيثي، ويمكن مشاركتها بكل سهولة مع الزملاء أو الأخصائيين الآخرين في مختلف أنحاء العالم".

وفي إطار مساعيه المستمرة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، أطلق المستشفى الأمريكي في دبي جهاز ووتشمان (Watchman) الجديد كلياً، والذي يُزرع جراحياً في الجسم لإغلاق لاحقة الأذين الأيسر من القلب بهدف منع خثرات الدم الضارة من دخول مجرى الدم. وتفيد هذه التقنية في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة، وبشكل خاص لدى مرضى الرجفان الأذيني، وهي حالة تؤدي إلى اضطراب ضربات القلب، وبالتالي تزيد مخاطر تشكل الخثرات الدموية.

وفي إطار تعليقه، قال الدكتور مصطفى شعراوي، استشاري طب القلب لدى المستشفى الأمريكي في دبي: "أُطلق برنامج علاجات إغلاق لاحقة الأذين الأيسر بنجاح في المستشفى كثمرة لجهود التعاون والتنسيق مع الفرق المتخصصة. ويُعالج مرضى الرجفان الأذيني عادة باستخدام الأدوية المميعة للدم على المدى الطويل، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة لحدوث نزف داخلي يهدد حياتهم. ويمكن الآن إيقاف هذه الأدوية بصورة كاملة بعد أشهر قليلة من تثبيت جهاز إغلاق لاحقة الأذين الأيسر، والذي يتم عبر عملية تتطلب الحد الأدنى من التدخل الجراحي وتستغرق حوالي ساعة واحدة، وتتيح للمرضى مغادرة المستشفى في غضون 24 ساعة فقط". وبالإضافة لذلك، يقدم برنامج إعادة تأهيل مرضى القلب المتكامل لدى المستشفى الأمريكي في دبي فوائد متميزة في تحسين نوعية حياة مرضى الشريان التاجي أو المصابين بأمراض القلب.

وأردف الدكتور ماهيش سيراسانامباتي، استشاري الطب الطبيعي والتأهيل لدى المستشفى الأمريكي في دبي: "تشير البيانات الحالية إلى انخفاض معدلات الوفيات بنسبة 20 - 30% لدى المرضى المشاركين في برنامج إعادة تأهيل مرضى القلب. ويتميز البرنامج بهيكلية رائدة وإمكانيات تخصيص عالية المستوى تتيح تلبية احتياجات مختلف شرائح مرضى القلب، وتزويدهم بأوجه الدعم الطبي والجسدي والسلوكي والنفسي والاجتماعي والتعليمي اللازمة تحت إشراف طبي مباشر من أبرز الخبراء في هذا المجال. كما يستفيد برنامجنا من دعم فريق متعدد التخصصات من الخبراء المؤهلين والمدرَّبين لتقديم خدمات متخصصة للمرضى، والتي تتكامل مع منهجية رعاية فعالة وممارسات سريرية قائمة على الأدلة".

ويستند تطبيق المعايير السريرية والالتزام بها في المستشفى الأمريكي في دبي إلى توجيهات وتوصيات الكلّية الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الأمريكية للقلب وهيئة الصحة بدبي واللجنة الدولية المشتركة. ويستقبل برنامج إعادة تأهيل مرضى القلب في المستشفى الأمريكي في دبي المرضى الذين تعرضوا لنوبات قلبية، أو الخاضعين لعمليات تطعيم مجازة الشريان التاجي أو استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة أو مشبك الصمام التاجي (Mitraclip)، بالإضافة إلى مرضى الذبحة الصدرية المستقرة المزمنة أو غيرها من الأمراض القلبية الوعائية التي تؤثر سلباً على الحالة الوظيفية للمرضى وقدرتهم على إنجاز أنشطتهم اليومية. وتشمل خدمات برنامج إعادة التأهيل مجالات التقييم السريري، وتنظيم محتوى الجسم من الدهون والعناية الغذائية واستشارات وخطط الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى التدخل السلوكي والتقييم النفسي الاجتماعي والاستشارات لإدارة التوتر العام، فضلاً عن العلاج بالأوكسجين والتحكم بالوزن وعلاجات جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) وجهاز ضخ الهواء الموجب ثنائي الضغط (BiPAP) وغيرها.