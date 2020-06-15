شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس: زياش..قلب وقدم من ذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار حكيم زياش إعجاب الجميع في هولندا، حيث يكمل الموسم مع فريقه السابق قبل انتقاله للبلوز، ووصف نادي أياكس نجمه المغربي المنتقل لصفوف تشيلسي في فبراير بتغريدة «قدم من ذهب وقلب من ذهب» وذلك بعد نشر كوينسي بروميس زميل حكيم في أياكس شريط فيديو يظهر فيه الجناح المغربي وهو يوزع قمصانه على أطفال مبهورين أرادوا عناقه لكنه سلم عليهم من بعيد احترازياً أثناء خروجه من ملعب تمرينات أياكس.

وكان لويس فان جال مدرب أياكس ومانشستر يونايتد السابق وصف زياش بأنه «لاعب مميز» سيتألق حتماً في الدوري الإنجليزي وقال: «تطور بشكل مخيف في أياكس ليس فقط كمبدع بل كلاعب فريق، الجمهور أحبه لأنه مجتهد ومبدع كما أنه يسجل ويصنع الأهداف وهذا يجعله لاعباً مميزاً»، ونصح الهولندي أنور الغازي زميل حكيم زياش السابق في أياكس ولاعب أستون فيلا حالياً الجناح المغربي بتربية عضلاته وقال: «ظننت أنني ضخم وثقيل لكن أحياناً تواجه لاعباً وتقول في نفسك، هل هذا جدار؟ لكن زياش سينجح في تشيلسي، مئة في المئة».

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