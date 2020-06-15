إحالة 14 آسيوياً سرقوا أموالاً من محال تجارية للمحاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

أحالت نيابة دبي العامة، 14 آسيوياً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة أموال من محالّ تجارية عبارة عن سوبرماكت وبقالة، في واقعتين مختلفتين.

في الواقعة الأولى وجهت النيابة تهمة سرقة مبلغ 200 درهم من سوبر ماركت إلى 7 آسيويين؛ حيث أفاد صاحب السوبرماركت «المبلغ» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من موظف المحل، وأخبره أنه وجد قفل الباب الحديدي الخارجي مكسوراً، وكذلك تهشيم زجاج المحل، وعندما دخل اكتشف سرقة مبلغ 200 درهم من خزانة المحاسبة، وذلك بعد أن أتلفوا كاميرات المراقبة الموجودة في المحل، وشهد عريف بشرطة دبي، أنه تلقى بلاغاً بالواقعة، وبعد معاينته مكان الجريمة تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ؛ كون الشرطة لديها بلاغات أدين فيها المتهمون بارتكاب جرائم بنفس الأسلوب، فتم القبض عليهم، واعترفوا طواعية بتهمة السرقة، وتم الانتقال إلى مسرح الجريمة، وقاموا بتمثيل كيفية قيامهم بعملية السرقة بالتفصيل.

وفي الواقعة الثانية، اكتشف بائع آسيوي يعمل في بقالة جريمة السرقة؛ حيث غادر المحل في منتصف الليل، وتذكر بعد ساعات أنه نسي محفظته في المحل، فعاد إليه في الرابعة فجراً ليجد الباب الخارجي مكسوراً، واختفاء خزانة حديدية كانت بالمحل، وكذلك سرقة مبالغ مالية كانت في صندوق المحاسبة، فأدرك أن البقالة تعرضت للسرقة، فأبلغ الشرطة وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن أشخاصاً مقنعين دخلوا إلى المحل وسرقوه، وبتكثيف البحث تم القبض على 7 متهمين سبق اتهامهم في 25 بلاغاً في إمارة دبي، و16 بلاغاً أخرى خارجها، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.