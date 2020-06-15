«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج «طب وعلوم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين (طب وعلوم)، خلال الفترة من 14-28 يونيو الجاري، بهدف استقطاب الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق في مختلف التخصصات الطبية في الهيئة، وفق عدد من الشروط والمتطلبات المناسبة لكل تخصص.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة أهمية البرنامج الذي حقق نجاحات متميزة منذ إطلاقه عام 2016م، في استقطاب عشرات الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة، لاستكمال دراساتهم الجامعية في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحية، بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام، وتطلعات دبي بشكل خاص.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه «صحة دبي» لهذا البرنامج، لرفع نسب التوطين في مختلف التخصصات الطبية، والطبية المساندة، والتمريض وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وتفشي جائحة كوفيد-19 التي أكدت الدور الرائد الذي تقوم بها الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة في المنظومة الصحية التي يقع على عاتقها مواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضحت شروط الاستفادة من البرنامج وهي: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وحاصلاً على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 90% لدراسة تخصص الطب، و80% لتخصصات التمريض، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، و85% للمختبرات والأشعة، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من عامين، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية أو حاصلاً على إعفاء (للذكور).

وأشارت الدكتورة وديعة شريف إلى المميزات والحوافز التي توفرها الهيئة للملتحقين في البرنامج كالمساهمة في نفقات الدراسة، والمكافآت الشهرية، بالإضافة إلى بدل الحاسب الآلي وبدل الكتب الدراسية، مع ضمان توفير الفرص الوظيفية المناسبة للتخصص في مختلف المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي.

وقالت إن تقديم طلب الالتحاق في البرنامج يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي www.dha.gov.ae، حيث يتم مراجعة الطلبات، واختيار المتوافق منها مع شروط الالتحاق في البرنامج، متوقعة أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للقبول في غضون شهرين.