«المعاشات»: نكثف برامج التدريب لتحويل تحديات كورونا إلى فرص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنها تعمل من خلال تكثيف برامج التدريب لموظفيها خلال جائحة كورونا، على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرة إلى أن مرونة حكومة دولة الإمارات في التعاطي مع مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واتخاذها الإجراءات الاحترازية التي كان من بينها العمل عن بعد أسهمت في تكثيف الهيئة لبرامجها التدريبية لتنمية مهارات الموظفين واستثمار أوقاتهم من خلال برامج التدريب عن بعد.

وأوضحت الهيئة: خلال هذه الأزمة نجح الموظفون في تغطية 47% من عدد الساعات التدريبية المستهدفة خلال 2020، حيث بلغ عدد الساعات التي قضاها موظفو الهيئة في التدريب عن بعد (5,111 ساعة من إجمالي الساعات المستهدفة والمقدرة بنحو 9,631 ساعة).

وقالت إن عدد الشهادات التي حصل عليها الموظفون من خلال التدريب بلغت 347 شهادة، وقد راعت خطة التدريب تركيز الموظفين على موضوعات أخرى بجانب تلك التي تقع في إطار تخصصهم من أجل زيادة معارفهم وتنمية مهاراتهم عنها، وبحيث تمكنهم مستقبلاً من تحويل مسار عملهم المهني متى أرادوا ذلك.

وبينت الهيئة أن إجمالي عدد المستفيدين من التدريب بلغ 99 موظفاً من إجمالي 189 موظفاً في الهيئة، أي بنسبة 52% من نسبة الموظفين في الهيئة، مشيرة إلى أنها سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحفيز الموظفين لزيادة ساعات التدريب من خلال تهيئة العوامل البيئية المناسبة في محيط العمل، والنظر في نظام الحوافز المرتبطة بالتدريب باعتباره من أهم الأدوات التي تسهم في تعزيز إنتاجية الموظفين والتزامهم بأداء واجباتهم الوظيفية على نحو أمثل.