شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشيخ زايد الدولية في إسلام آباد تحتفل بتخريج طلابها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت أكاديمية الشيخ زايد الدولية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بتخريج دفعة من طلابها للدورة 2019 - 2020.

وجرى الاحتفال لأول مرة في سفارة الدولة في إسلام آباد، بحضور وفاء عبد الغفار، مديرة الأكاديمية والطلاب الخريجين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وهنأ حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية الخريجين على تحقيقهم هذا الإنجاز المهم، وحثهم على أن يكونوا نموذجاً يحتذي به آخرون وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

وقام السفير بتوزيع الشهادات على الخريجين بشكل فردي.

(وام)

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