شكرا لقرائتكم خبر عن بدرو يصنع مشكلة لإدارة روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن تسبب الإسباني بدرو نجم تشيلسي بمشكلة في إدارة روما بين مديره الرياضي جيانلوكا بيتراشي والرئيس جيم بالوتا ،وكشفت الصحيفة الإيطالية في تقريرها عن تهديد بيتراشي بالرحيل، بسبب تردد بالوتا في تقديم عرض لبدرو الذي ينتهي عقده في تشيلسي هذا الشهر، فيما يريد بالوتا بيع لاعبين قبل الاستثمار في شراء لاعبين جدد حتى لو كان انتقالهم إليه مجاناً . ويعتقد بيتراشي أن تردد بالوتا في تقديم عرض لبدرو سيفتح الباب أمام أندية أخرى للحصول عليه . ويمر روما بمشكلة مالية بعد رفض بالوتا صفقة شراء من مجموعة فريدكين وقالت التقارير إن هناك الكثير من الارتباك في الإدارة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمفاوضات انتقال اللاعبين، وأن هناك الكثير من الأصوات المتباينة التي تتدخل في إدارة تضم بين أعضائها اللاعبين السابقين توتي وساباتيني ومونشي . وتتطلع أندية إسبانية مثل فالنسيا وإشبيلية وريال بيتيس للفوز بخدمات بدرو الذي لم يعرف بعد إن كان سيوقع عقد تمديد قصير لإكمال الموسم مع تشيلسي أو الرحيل نهاية الشهر مع انتهاء عقده .

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