آني تكشف كواليس حرب المليون بين ريبيكاه وكولين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت آني كيلنر زوجة كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، السابقة كواليس الحرب الطاحنة بين ريبيكاه زوجة نجم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز جيمي فاردي، وكولين زوجة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد. وقالت في مقابلة مع «الصن» حول مطالبة كولين بتعويض مليون استرليني نظير تسريب ريبيكاه أخبار عائلتها الشخصية للصحف:«لا ألوم كولين لرفعها قضية على ريبيكاه، لو كنت مكانها لفعلت نفس الشيء ولكن إذا كانت ريبيكاه مظلومة فإني أشعر بالأسف لها، كانتا مقربتين جداً وأشعر بالحيرة في تفضيل إحداهما على الأخرى،كولين وريبيكاه مثل الملح والسكر، بيكي وفاردي يريدان أن يكونا مثل آل بيكهام بينما كولين مثل صندوق مغلق، الصداقة بين زوجات لاعبي المنتخب نادرة، مجاملات وكل واحدة منهن تحتفظ برأيها لنفسها».

وعادت آني بالذاكرة لمونديال روسيا 2018 والتي وصلت فيها إنجلترا لنصف النهائي لأول مرة منذ مونديال إيطاليا 1990 وقالت:«نشرت ريبيكاه مقاطع لزوجات اللاعبين على سناب وكتبت تحتها «الطاقم» لكننا لم نرغب في أن نكون تحت الأضواء كي لا نخطف الأنظار عن أداء المنتخب تغير الزمن عن وقت كولين وفكتوريا بيكهام، سهرت ريبيكاه حتى الصباح في مطعم ياباني وبعدها بأيام أعلن فاردي اعتزاله اللعب الدولي».