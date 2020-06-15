فرنسا: تجاوزنا أسوأ مراحل كورونا.. والفيروس لم يمت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن بلاده تجاوزت الجزء الأكبر من وباء كوفيد-19، مشيراً إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد.

وقال فيران في لقاء مع القناة التلفزيونية «إل سي أي إن»: الفيروس لم ينته من التنقل في البلاد، وهذا لا يعني أننا نتوقف عن مواجهة الفيروس، مشيراً إلى أن تدابير حجز وقيود أخرى لا تزال سارية، مضيفاً: سنستمر بإجراء الفحوصات وتتبع الحالات المخالطة، ويتعين علينا دائماً تجنب تجمع عدة أشخاص في مكان مغلق، مذكّراً باستمرار سريان حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص على الطريق السريع العام، والمناسبات الرئيسية لأكثر من 5 آلاف شخص حالياً.

وتابع: بينما عملت الحكومة تدريجياً على تخفيف القيود مع بدء عملية فك الإغلاق، قد نلجأ لاتخاذ إجراءات وقائية إذا لزم الأمر، وفقاً لمجموعة من المؤشرات التي نتابعها يومياً. في سياق متصل، تم تسجيل تسع وفيات في المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة مُنذ بدء إحصاء الوفيات في منتصف مارس/آذار الماضي، وأودى الوباء بحياة 29.407 أشخاص في فرنسا.