روسيا وقطر تؤكدان مواصلة "الحوار المنتظم"

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وأضاف البيان أن "المحادثة أكدت إرادة موسكو والدوحة في مواصلة الحوار المنتظم بشأن المواضيع الرئيسية في جدول الأعمال الثنائي والدولي".
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد بحث أواخر الشهر المنصرم، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التركيز في جانب العلاقات الثنائية على بحث سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات، خاصة في "مجالات الاستثمار والتعاون العسكري والدفاعي والصحي والرياضي، لاسيما تبادل الخبرات في مجال تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022".
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