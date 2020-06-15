وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب ارتفاع أعداد وفيات فيروس "كورونا"

وقالت الدكتورة هالة زايدة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سبب ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الراهنة هو أن المتوفيين لديهم أمراض مزمنة وهو ما يتسبب في وفاتهم، موضحة أن "أغلب من يتوفون بسبب فيروس كورونا يعانون من أمراض أخرى".
وسجلت مصر، أمس الأحد، رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا بإحصاء 91 حالة وفاة جديدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 91 حالة جديدة. وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيا".
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