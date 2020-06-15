شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يتفقد أوضاع المواطنين فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الإثنين، أوضاع المواطنين فى مدينة رام الله، وحثهم على الالتزام بشروط السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / ان الرئيس محمود عباس تفقد شوارع وأسواق مدينة رام الله، واستمع لعدد من المواطنين حول أوضاعهم، في ظل جائحة "كورونا".

وتحدث مع عدد من المواطنين وحثهم على الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والجهات المختصة، لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و12 وفاة، 4 منها فى ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ٥٤ حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 150 اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 395 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 7220 حالة، بينها 459 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2610 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.