حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بإنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميرى رقم 10 لسنة 2020م بشأن إنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم ، ونصت المادة الأولى على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة أكاديمية غير ربحية متخصصة بالتدريب والتأهيل الأكاديمى والمهنى للمعلمين والقيادات التربوية فى إمارة الشارقة تسمى : " أكاديمية الشارقة للتعليم "، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المادى والإداري، وتعود ملكيتها لحكومة الشارقة . و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يصدر قانون بتنظيم أهداف واختصاصات وكافة شؤون أكاديمية الشارقة للتعليم. Advertisements ويعمل بهذا المرسوم، اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر فى الجريدة الرسمية.

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