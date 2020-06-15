شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الهجوم الارهابى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة ديالى بالعراق، وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، ونددت الوزارة بشدة فى بيان هذا العمل الإرهابي، رافضة أعمال العنف الأعمى الذى يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية، أكدت موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف الجميع دون تمييز، وتضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معبرة عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.