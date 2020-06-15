شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيرته الكينية ترشح نيروبى لعضوية مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزيرة خارجية كينيا راشيل أوور أومامو، آخر التطورات المتعلقة بترشح بلادها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2021-2022.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال مرئي تلقاه وزير الخارجية الكويتي اليوم الاثنين من نظيرته الكينية.
وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا - خلال الاتصال - آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدي نحو التصدي لتداعياتها .
وأشارت (الخارجية) الكويتية إلى أن الوزيرين شددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات هذه الجائحة والحد من انتشارها، وضرورة دعم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
ولفتت إلى أنهما تناولا أيضا أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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