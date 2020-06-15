وزير الخارجية اللبنانى يلتقى قائد القوات الدولية لليونيفيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي اليوم في بيروت ، قائد القوات الدولية لليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول. وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية ، بالإضافة إلى مناقشة مسألة التجديد لليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

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