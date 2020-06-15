الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة ديالى بالعراق

ورفضت الوزارة بشدة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأثنين هذا العمل الإرهابي، رافضة أعمال العنف الأعمى الذي يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد .



واكدت موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، وتضامنها مع العراق ، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.