شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي بالعراق، وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين .
ورفضت الوزارة بشدة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأثنين هذا العمل الإرهابي، رافضة أعمال العنف الأعمى الذي يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد .
واكدت موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، وتضامنها مع العراق ، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.
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