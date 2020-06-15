شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة :5 آلاف مواطن تبرعوا بالدم خلال الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وهناك تعاون كبير بين الوزارة وبين مؤسسة فيس بوك في العديد من الأنشطة وكان أخرها إطلاق فيس بوك حملة للتبرع بالدم خلال الأيام الماضية.

وأضافت الدكتورة هالة زايدة خلال لقائها مع برنامج "صباحك مصري"، أنه فور إطلاق فيس بوك حملة للتبرع بالدم، أقدم 136 ألف مواطن على توقيع استمارة التبرع بالدم التي أطلقها فيس بوك وهناك 5 آلاف مواطن تبرعوا بالدم بالفعل .

وأوضحت وزيرة الصحة، أن حملة التبرع بالدم هي مبادرة مهمة جدا للتضامن مع المرضى، مشيرة إلى أنها حرصت على الذهاب والتبرع بالدم لأننا نحتاج إلى التضامن والمشاركة لأننا في يوم من الأيام سنكون ننحن أو أهالينا نحتاج للدم .

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وتابعت الدكتورة هالة زايد: هذه فرصة لأن نقول للمواطن خاصة المتعافين من كورونا وبالتحديد في المحافظات الأكثر إصابة ، أقبلوا على خدمات مراكز نقل الدم للتبرع بالبلازما لأنه بكدة يساعدوا في انقاذ أرواح، وكل شخص يتبرع ببلازما الدم ينقذ أرواح شخصين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه يتم فحص المتبرع بالدم بشكل كامل لحالته الصحية، بجانب فحص الدم للتأكد من أنه مؤمن وذلك من خلال معامل معتمدة بمركز خدمات نقل الدم، حيث يتم فحص الدم إكلينيكيا للتؤمن من أنه آمن.