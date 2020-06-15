شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» و3170 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 3170 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 39 حالة وفاة. إجمالي الحالات التراكمية لفيروس كورونا في المملكة: – مجموع الإصابات 132048 حالة. Advertisements – مجموع حالات التعافي 87890 حالة. – إجمالي الوفيات 1011 حالة. – الحالات النشطة 43147 حالة. – الحالات الحرجة 1897 حالة.

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