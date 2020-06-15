شكرا لقرائتكم خبر عن لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.. خادم الحرمين يوافق على منح 234 مواطنًا وسام الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 234 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

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وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

سلطان سعد هلال العتيبي ، سلامه ناصر حماد الشمري ، شادي عبدالله محمد سمباوه ، مفرح راجح وزي الله الربعي ، شاكر محمود ثاني العنزي ، محمد منيف محمد حكمي، نوار بدر قطان المسعري الدوسري ، عبدالعزيز عويض سليمان العنزي ، عبدالله جهيم خلف العنزي ، عمر كريم عوض العنزي ، محمد يحي جابر عقيلي ، نواف محمد احمد عسيري ، معاذ عبدالله علي المحمودي ، فهد مبارك باتل آل بريك ، حمد علي حسين اليامي ، هزاع سعد عبدالرحمن العجمي ، بدر مقبل هادي الحربي ، غدير عبدالرحمن عبدالله الحربي ، سلطان مونس محمد الرويلي ، عبدالعزيز سعدي شرعان الشمري ، شوق وليد محمد الجنيني ، فارس فايز هوجاس الرويلي ، محمد حامد رهيدن الصبحي ، عبدالله رزاح راشد الهاجري ، حشيمه محمد حسين دربشي ، علياء علي شداد الثقفي ، محمد حسن محمد المكرمي ، منيره سعود منور العتيبي ، معاذ محمد موسى الاحمري ، حسن عيسى موسى الخيبري ، عبدالمجيد ابراهيم آل مبارك ، خزنه جزاء كميخ المطيري، ساره عبدالمحسن محمد الدريس ، مليون معيد ابو شمله حكمي ، سيف سياف مسعد المطيري، علي حمد علي اليامي ، محمد عايض ذيب القحطاني ، خيري عبدربه صالح الربيعي ، عبدالرحمن احمد علي الشيخي ، أنس محمد جابر مدبش ، احمد محمد جابر مدبش ، محمد عبدالله محمد حنشلي قيس ، وليد غنيمان غنايم الحجيلي ، هادي معوض محمد الحويطي ، علي محمد سعد الشهراني ، فارس عادل علي الشامى ، جمعان عبدالله جمعان الزهراني ، محمد جروان محمد القحطاني ، عبدالسلام غازي محمد الحربي ، حامد رهق صبر العنزي ، عبدالله حمد مبارك المري ، فيصل فرحان معيوف الرويلي ، محمد ناصر صالح ال شريه ، عبداللطيف محمد حمود العنزي ، محمد جابر احمد هزازي ، عبدالعزيز سعيد عبدالله القحطاني ، افنان احمد صالح الشميمري ، فهد محمد ناصر العتيبي ، سالم حمد هادي آل سليمان ، نوره خزيم لويحق السهلي ، عايض وازع عبدالله الشهراني ، مشعل مسهوج جناني العنزي ، زايد سالم حسين الغامدي ، فيصل نادر محمد العصيمي ، سعيد سعد سعيد الاسمري ، صالح سعيد صالح اليامي ، ابتسام الحسين حسن آل عامر ، محمد بلقاسم علي المسعري ، أسحاق هادي حديش عسيري ، عبدالمجيد عبدالله على هزازي ، دخيل الله ضيف الله العتيبي ، عامر محمد عامر الشهري ، محمد رزين محمد الدوسري ، حمود عوض حميد العبسي ، ابرار عبدالرحمن عطاالله المطرفي ، ريم ابراهيم محمد الحازمي ، تهاني سليمان حمود الحويطي ، محمد احمد جابر الفيفي ، محمد لباد عطيه الربيعي ، عبدالرحمن ماضي فايز الحربي ، لينا محمد عبدالمحسن الفرم ، دلال عبدالرحمن السويطي ، حمد سعد خضير المطيري ، صفيه خيان مضواح القحطاني ، حسين صالح محسن الفقيه ، ايمان درع ناصر الشهراني ، نوره علي عالي الغامدي ، عبدالله مسفر صالح ال مهري ، صالح علي احمد الزهراني ، رايد شائم حمود العنزي ، غنى محمد علي القرني ، ملاك محمد حمزه عجاج ، عبدالرحيم مرزوق فرحان العنزي ، عبدالرحمن علي عبدالله العريني ، زهراء يوسف احمد القرني ، ابراهيم سعيد سالم بامحيمود، خالد ربيعان سالم المعاوي ، حسن على احمد عمراني سلامي ، مفلح عبدالله علي الشهراني ، سلطان ضحوي فلاج الشمري ، فهيد سعود فهد البيشي ، شذا علي حسن الغربي ، روابي محمد ابن سعد السيف ، الماس اسامه ابراهيم نجمي ، عبدالمحسن ضيف الله السلمي ، سعد خشيبان علي الاكلبي ، ريان محمد رباح الحربي ، ناصر محمد سعد الغامدي ، يحي مسفر على الشريف ، عبدالله سعد عبدالعزيز التميمي ، عبدالله جفين سعود المنيعي ، فيحان قاطع مهدي الشمري ، عجب عبدالله معجب اليامي ، منصور محمد عبدالله الغامدي ، محمد مفرح فهد القحطاني ، حنيف مسعد حنيف القرني ، سعد محمد سعد الغامدي ، آلاء موسى علي قوفشي ، سطام عواض عياد الجعيد ، مهند عبدالله عرابي الحربي ، فريده صالح محمد كلنتن ، سلطان محمد محمد الهزازي ، احمد خالد عابد الصقير، فاطمه سلمان سليمان الثقفي ، نمشان سعد رجاء الشهري ، موسى عطاالله غميض العتيبي ، عدنان عبدالله دخيل الله النمري ، اميره مسلم مسيفر الطلحي ، اريج محمد ماطر الجعيد ، حمدان حسن حمدان الغامدي ، معتصم محمد عبدالعزيز الغانمي ، كمال عبدالله سعيد المالكي ، ماهر مسلم عيد الجهني ، منصور يحي محمد آل طالع ، علي سعيد احمد الاسمري ، وليد محمد احمد واصلي ، شريفه صالح عبدالله الغامدي ، ايمن عمر بكر الهوساوي ، علي عمر محمد احمد محمد ، علي سعيد علي الاحمري ، خليل ابراهيم علي الزهراني ، ربى حمد علي العصلاني ، محمد ابراهيم ابراهيم صائغ ، الهام عيد عبدالله الزهراني ، فهد حمدان بريز المطيري ، مشاعل محمد يحيى القحطاني ، فاطمه علي الحسين عجيم ، عبدالله محسن عيضه دنقوه ، محسن احمد عبدالله البركاتي ، احمد عبدالله محمد الشهري ، بدر صلاح عبدالله الفقيه ، مهند احمد محمد خياط ، صالح ناصر محمد الراجحي ، حنان عبد الشكور عبد السبحان عبدالقادر، بسمه علي علي مدخلي ، شهد عبده عبدالله رفاعي ، عبدالرحمن حسين علي جاري ، مازن احمد تراحيب الشريف ، ساميه محمد عبدالامين بديع ، حسينه جارالله كليب اليزيدي ، راكان احمد صالح القرني ، جميله محراك عبيدالله الزهراني ، شيرين ساعد علي المالكي ، عبدالله محمد سالم العمري ، سلطان محمد عمر الزبيدي ، يحيى محمد علي البديوي ، محسنه هادي محمد بالحارث ، صالح علي محمد الغامدي ، عبدالكريم جعفر محمد آل ربح ، فهد حميد عبدالرحمن الغنام ، يقين عبدالغفار احمد آل زاهر ، يوسف احمد سلمان المبارك ، ابراهيم محمد احمد السماعيل ، متعب محمد مبارك ال عطوى ، هناء صالح علي المعلم ، سحر سويلم عبيد العتيبي ، محمد عبدالله محمد الحدب ، عمر سالم ناصر المري ، زيد عراك الطرقي الشمري ، ورده هاشم عبدالله النحوى ، مشعل موسى ابراهيم بكاري ، احمد عبدالله فهد الشمري ، ياسر زويد سعيد الغامدي ، صالح خليفه عايد العنزي ، حبيب احمد حسين العمراني ، عبدالله علي عبدالمحسن الدوسري ، احمد عبدالعزيز السلوم ، سلمان حسين السماعيل ، خالد ملوح سميحان الظفيري ، حياه عبدالكريم محمد البلوشي ، ابراهيم محمد هادي همام ، سميره سالم طليحان الخيبري ، محمد ابراهيم علي السماعيل ، عبدالمحسن سعد مسمار السحيمي القحطاني ، غالب مقبل حلاف الشمري ، عبداللطيف سعد بن مبارك آل سعد اليامي ، زكريا احمد حبيب الهاشم ، بندر صالح ابراهيم الدليلان ، عدنان محمد احمد الهاشم ، محمد عايد سحمان العنزي ، بشاير عبدالله عويض البقمي ، عبدالاله سرور سليمان العنزي ، حصه محمد سالم مجرشي ، عمار فيصل حميد الحربي ، حسين علي ابراهيم العربي ، ساره سعد شافي الخالدي ، عبدالرحمن سالم علي الخالدي ، اعتدال علي خليفه العجاج ، محمد مفلح منصور البلوي ، غاده محمد بنيه العطوي ، محمدعلي ناصر متمبك ، رائد خالد حميد المطيري، سهام صالح عيد بن شامان ، مقيمه دعسان سعيد العطوي ، سلمان علي سلمان القحطاني ،سلطان ناصر سليمان السحاري ، مرام عبدالله محمد غماري ، ساره محمد صالح ال حسين ، منى سيف عايض القحطاني ، نوره علي حسن عسيري ، عبده محمد مفرح غزواني ، مشعل حسن علي الفيفي ، حمد عبدالله بن حمد الحادثي ، نايف ملفي صالح السبيعي العنزي ، رحمة سعد صالح الحافظي الجهني ، محمد ساري بن خميس الدعيجاء الشراري ، فيصل سند ناعم الراشد ، عبدالعزيز محمد طويح الحربي ، مسفر ثفيل عايض القحطاني ، جلوي ناصر ماضي الشهراني ، المهند محمد عبدالعزيز الخريجي ، سعيد علي سعيد الشهراني ، فاطمه علي محمد مشرقي ، نواف هاجد زيبران الحارثي.