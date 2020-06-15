شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقترح مجلس الشورى، اليوم الاثنين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج الفحص النفس للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.

وأوضح المجلس أنه على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.

Advertisements

أشار المجلس في جلسته اليوم، إلى أنه على وزارة الموارد البشرية الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحال التجارية، إضافة إلى استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. سلطان آل فارح.

وأكد أنه على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في التطوير معرفياً ومهارياً ومهنيا، لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية لتفعيل دورهم وتلبية احتياج سوق العمل.

وطالب المجلس بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها.

كما طالب بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.