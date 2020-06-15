شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الهيئات»: الدفاع عن المملكة ضد الحملات المغرضة من الواجبات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن السند، أن الدفاع عن المملكة ضد الحملات المغرضة من الواجبات الشرعية.

Advertisements

وقال “السند” في تغريدة نشرها حساب “الهيئة” عبر “تويتر”: “إن الدفاع عن وطن الإسلام المملكة العربية السعودية، وفضح مخططات أعدائها، والحاقدين عليها، والرد على الحملات المغرضة وأصحابها، من أعظم الواجبات الشرعية”.

وأضاف أن المملكة دولة التوحيد والسنة، والقيام بهذا الدفاع بإخلاص وصدق يعد من القربات والطاعات.