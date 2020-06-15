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شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. 4 نصائح مهمة من «المرور» لتفادي انفجار إطارات المركبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للمرور، اليوم الاثنين، على ضرورة فحص إطارات السيارات بشكل دوري، تجنبًا للحوادث المرورية التي تنتج عن انفجار الإطارات مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح “المرور” في انفوجراف نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لتلافي انفجار المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يجب التحقق من مستوى ضغط الهواء، وفحص الإطارات دوريًا.
وأشار إلى أنه يجب تجنب زيادة حمولة المركبة، فضلًا عن أهمية اختيار الإطارات ذات الجودة الممتازة.
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